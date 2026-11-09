Scuola, nuovi finanziamenti di Agenda Sud per 96 scuole Salernitane. Dispersione sotto al 7%. Il punto con Gianluca Sollazzo

09/11/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Arriva la nuova tranche di finanziamenti del piano Agenda Sud con fondi destinati a 96 scuole del Salernitano. I risultati finora ottenuti sono molto importanti. Si punta soprattutto sul contrasto all’abbandono e alla dispersione scolastica. Tra ottobre 2025 e ottobre 2026, in provincia di Salerno sono stati recuperati oltre 1700 studenti.

Negli ultimi anni la dispersione è scesa sotto al 7%. Ne abbiamo parlato questa mattina con il collega Gianluca Sollazzo, del Mattino di Salerno. 

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Gianluca Sollazzo su dispersione scolastica
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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