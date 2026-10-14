Scuola, no a ogni forma di razzismo. A Radio Alfa il segretario generale della Flc Campania, Ottavio De Luca

Un presidio “contro ogni forma di razzismo, per una società solidale ed inclusiva, per una scuola della Costituzione aperta a tutti”.
A promuoverlo questa mattina, davanti alla sede dell’Ufficio scolastico regionale, la Flc Cgil e la Cgil Campania. Una manifestazione contro un decreto razzista, che va contro l’inclusione, contro l’articolo 34 della Costituzione che dà a tutti il diritto allo studio. “Noi siamo per l’inclusione scolastica, siamo per la solidarietà a coloro che hanno problemi, quindi è importante allargare a loro questo diritto, creando coesione sociale, facendo sì che possano essere non discriminati”, ha spiegato il segretario generale della Flc Campania Ottavio De Luca intervenuto in diretta a Radio Alfa
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De Luca su scuola
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