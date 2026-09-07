Scuola, nel Salernitano recuperati 1.700 studenti che rischiavano di abbandonare gli studi. Il commento con Il Mattino di Salerno

Il primo segnale del nuovo anno scolastico non arriva dalla campanella, ma dai banchi che tornano a riempirsi.
Nel 2026, nel Salernitano, circa 1.700 studenti sono stati recuperati alla frequenza e sottratti al rischio di abbandono. Ragazzi che avevano smesso di presentarsi con regolarità, accumulato troppe assenze o interrotto il rapporto con la scuola e che ora rientrano nel percorso formativo. Il cambio di passo è legato agli effetti del decreto Caivano e alle misure di prevenzione rafforzate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito guidato da Giuseppe Valditara. Abbiamo commentato i dati con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
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Gianluca Sollazzo su dati dispersione scolastica
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