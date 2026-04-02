Scuola, nel Salernitano crolla il precariato e arrivano gli aumenti di stipendio per i prof. Il punto con Gianluca Sollazzo (Il Mattino)

02/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Funziona la linea del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: crolla il precariato e arrivano gli aumenti di stipendio di 143 euro per i prof.

Nel salernitano mai in 20 anni si era raggiunto un numero così basso di precari storici nelle annose Gae (graduatorie ad esaurimento provinciali). Solo 94 insegnanti precari in lista per il ruolo, un record. Frutto delle politiche di reclutamento nazionale. E intanto per Pasqua i docenti ringraziano il ministro per l’aumento di contratto.  Ne abbiamo parlato questa mattina con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su precari scuola e stipendi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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