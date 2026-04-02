Scuola, nel Salernitano crolla il precariato e arrivano gli aumenti di stipendio per i prof. Il punto con Gianluca Sollazzo (Il Mattino)

Funziona la linea del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: crolla il precariato e arrivano gli aumenti di stipendio di 143 euro per i prof.
Nel salernitano mai in 20 anni si era raggiunto un numero così basso di precari storici nelle annose Gae (graduatorie ad esaurimento provinciali). Solo 94 insegnanti precari in lista per il ruolo, un record. Frutto delle politiche di reclutamento nazionale. E intanto per Pasqua i docenti ringraziano il ministro per l’aumento di contratto. Ne abbiamo parlato questa mattina con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
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Gianluca Sollazzo su precari scuola e stipendi
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