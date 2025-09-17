Scuola, l’IOC “A. Sacco” di Sant’Arsenio inaugura il nuovo anno con una emozionante cerimonia

Il nuovo anno scolastico all’Istituto Omnicomprensivo “Antonio Sacco” di Sant’Arsenio si è aperto con una cerimonia molto significativa: il conferimento degli attestati di merito agli ex studenti e alle ex studentesse che, nell’anno scolastico 2024/25, hanno conseguito il diploma presso l’ITE e l’IPSEOA, distinguendosi per i risultati eccellenti raggiunti. Un riconoscimento che non celebra soltanto i voti finali, ma anche la passione, la costanza e la serietà con cui questi ragazzi hanno affrontato il loro percorso di studi.
Alla emozionante cerimonia, la prof.ssa Antonietta Cembalo, dirigente dell’Istituto Sacco, ha accolto con entusiasmo e profondo orgoglio tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, riuniti nell’Auditorium, alla presenza degli amministratori del Comune di Sant’Arsenio e di San Pietro al Tanagro e del parroco di Sant’Arsenio. La dirigente ha augurato a ciascuno un anno di impegno, crescita e qualità, sottolineando il valore della comunità scolastica come luogo di formazione e di vita.
All’ITE, in particolare, hanno raggiunto il traguardo del 100 e lode Rosanna Carrano, Arianna Trezza e Michela Marì Resciniti, dell’indirizzo AFM, insieme a Claudia Maria Morena dell’indirizzo RIM: un risultato che testimonia non solo una preparazione solida, ma anche la capacità di distinguersi per maturità e impegno.
Si sono inoltre diplomati con il massimo dei voti,100, Mario Gerardo De Paola, Francesca Rosy Di Candia, Carlo Calabrò e Nicole Fabio, questi ultimi provenienti dall’indirizzo SIA.
Anche all’IPSEOA non sono mancati i successi: hanno infatti conseguito il diploma con 100 Giancarmine Benvenga, Angelo Costa, Angelica Della Monica, Ersilia Serena Setaro e Domenico Soccodato, confermando l’alto livello di preparazione raggiunto dagli studenti dell’Istituto.
La Dirigente Cembalo ha ringraziato quanti sostengono e accompagnano la comunità scolastica: a Don Martino Romano, guida spirituale sempre vicina ai giovani; al Comune di Sant’Arsenio, rappresentato dal sindaco dott. Donato Pica e dall’assessore Annamaria Mazzariello; al Comune di San Pietro al Tanagro, con la presenza di Elena Fiordispina; alla Comunità Montana, rappresentata da Antonio Pagliarulo; e al prezioso contributo dell’imprenditoria locale al femminile, con l’architetto Piera Aromando.
