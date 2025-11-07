Scuola, le prove del concorsone dal 27 novembre al 5 dicembre. A Salerno 700 posti

Stop alla precarietà: docenti in cattedra con il concorsone pre-natalizio. Si parte tra il 27 novembre e il 5 dicembre, con le prove del maxi concorso nazionale voluto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per dare stabilità ai docenti precari. Il bando PNRR 3 mette a disposizione 4.752 posti in Campania, di cui circa 700 destinati al Salernitano tra infanzia, primaria e secondaria.
È la svolta più attesa nella scuola salernitana: una vera occasione di stabilizzazione per centinaia di docenti che, dopo anni di supplenze, potranno ottenere l’immissione in ruolo nel proprio territorio.
Per maggiori dettagli e una riflessione sulla scuola abbiamo ospitato in diretta il collega Gianluca Sollazzo, del Mattino di Salerno.
