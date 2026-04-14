Scuola, la Regione Campania lancia il concorso “Green 5.0: la città che cambia”

14/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

La Regione Campania ha lanciato il concorso di idee “Green 5.0: la città che cambia”, per l’anno scolastico in corso.

Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio campano e rappresenta un’opportunità per dare spazio alla creatività dei giovani e ripensare insieme gli spazi urbani in chiave più sostenibile, inclusiva e innovativa. 

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E’ possibile realizzare elaborati originali di ogni tipo tra visual art, testi scritti, cortometraggi, composizioni musicali, accompagnati da uno slogan efficace. In palio 10 premi da 1.000 euro ciascuno destinati agli istituti vincitori per materiali didattici, attività educative e in generale per il miglioramento degli spazi scolastici. Le proposte vanno presentate entro le 17 del 15 maggio tramite form online. La premiazione avverrà il 29 maggio 2026 alla Stazione Marittima di Napoli, nell’ambito degli Stati Generali sull’Ambiente in Campania.

Tutte le info e il bando completo sul sito istituzionale della Regione Campania e sui social. 

 

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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