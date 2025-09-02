Scuola, in netto calo la dispersione scolastica a Salerno e provincia. Il punto con “Il Mattino”

Salerno e provincia registrano un cambio di paradigma nella lotta alla dispersione scolastica.
Il dossier 2024-2025 diffuso dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania certifica un calo netto dei non ammessi per mancata frequenza: 376 studenti complessivi, contro i 512 dell’anno scolastico 2023-2024 e i 654 del 2022-2023. Una tendenza positiva che conferma l’efficacia delle nuove misure introdotte dal Decreto Caivano, del 2023, che ha rafforzato l’obbligo scolastico, introdotto controlli più capillari e reso più incisive le procedure di segnalazione.
Il calo è significativo in tutti gli ordini scolastici. Questa mattina, abbiamo commentato i dati nel collegamento in diretta con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
Gianluca Sollazzo su calo dispersione scolastica
