Scuola, in Campania 37 mila gli studenti stranieri il 4,2% del totale nazionale. Il parere di Domenico Ciociano (Gilda)

In Campania gli studenti con cittadinanza non italiana sono circa 37mila. Si tratta di una percentuale pari al 4,23% rispetto al dato complessivo pari a circa 867mila studenti. Il dato è stato fornito dall’Ufficio scolastico regionale che ha avviato la ricognizione dei dati aggiornati relativi alla presenza di studenti stranieri nelle singole scuole.
Il maggior numero assoluto di studenti stranieri in Campania risiede nella provincia di Napoli, 16.847 unità, per una percentuale del 3,50%. A Salerno sono circa 7mila.
Complessivamente gli studenti stranieri presenti nelle scuole italiane sono circa 930mila, pari all’11,6% dell’intera popolazione scolastica. Secondo i dati del ministero dell’Istruzione, c’è una presenza concentrata soprattutto nel Nord del Paese con una percentuale del 35,4%. Il Centro con il 22,4% del totale nazionale. Al Sud i numeri diminuiscono: gli studenti stranieri nelle scuole sono pari al 10% del totale. Nelle isole, il 4,2% del totale nazionale. Questa è la situazione mentre è aperto il dibattito ed anche lo scontro politico sul tetto fissato dal governo sul numero massimo di studenti che non parlano italiano nelle classi delle nostre scuole. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il docente Domenico Ciociano, coordinatore regionale del sindacato degli insegnanti Gilda della Campania.
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Domenico Ciociano su presenza stranieri a scuola
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