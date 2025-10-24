Scuola, in calo gli alunni salernitani dispersi. Meno segnalazioni alla Procura per i minori. I dati del Mattino di Salerno

Attualità, Primo Piano
I dati della Procura per i Minorenni di Salerno confermano il calo della dispersione scolastica a Salerno e provincia. Secondo gli esperti è l’effetto del decreto Caivano. Sono giunte meno segnalazioni dalle istituzioni scolastiche e dai sindaci alla Procura di studenti che si assentano per un lungo periodo da scuola.

Le maggiori segnalazioni sono arrivate da Salerno, 40, e da Nocera Inferiore, 29. Altre 26 segnalazioni da Eboli, 13 da Scafati e 12 da Cava de’ Tirreni. 

Questa mattina, abbiamo commentato i dati con  il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
