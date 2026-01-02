Scuola, deciso il taglio di altre 23 autonomie scolastiche in Campania. Vincenzo Pastore (Cisl-Scuola) spiega motivazioni e alternative

Il piano di dimensionamento scolastico per l’anno 2026/2027 in Campania prevede un ulteriore taglio di 23 istituti, riducendo il numero complessivo delle autonomie scolastiche regionali che da 853 passano a 830.
È quanto emerso nel vertice tenutosi il 29 dicembre 2025 a Napoli tra i dirigenti regionali, la nuova Direttrice Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Monica Matano, e le organizzazioni sindacali. La riorganizzazione recepisce le disposizioni nazionali e l’Ordinanza del Consiglio di Stato, che impongono una razionalizzazione della rete scolastica nonostante il pronunciamento favorevole del Tar ottenuto in precedenza dalla Regione.
A Salerno, l’istituto “S. Caterina da Siena – Amendola” è destinato alla soppressione: l’indirizzo alberghiero confluirà nel “Virtuoso”, mentre i tecnici saranno assorbiti dall’ITIS “Focaccia”. In provincia, a Campagna, prevista la fusione tra l’Istituto Comprensivo “Palatucci” e l’Istituto Comprensivo “Campagna Capoluogo”. A Fisciano si procederà all’accorpamento tra l’Istituto Comprensivo “Nicodemi” e l’Istituto Comprensivo “De Caro” di Lancusi.
Più complessa la situazione ad Angri, dove si attua una verticalizzazione: dalle attuali tre istituzioni (Galvani Opromolla, Angri 1 e Angri Terzo Circolo) nasceranno due nuovi Istituti Comprensivi che uniranno elementari e medie.
Alla riunione a Napoli anche la Cisl-Scuola. Noi ne abbiamo parlato, questa mattina, con il segretario generale di Salerno, Vincenzo Pastore.
