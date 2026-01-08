Scuola, continua la protesta contro l’accorpamento del Santa Caterina/Amendola di Salerno. Il punto con Sollazzo (Il Mattino)

08/01/2026 Attualità
Studenti, genitori, docenti e personale scolastico dell’Istituto Santa Caterina/Amendola di Salerno, ieri, si sono riuniti in assemblea nell’ambito della mobilitazione avviata contro l’accorpamento dell’Istituto previsto dal piano di dimensionamento scolastico.

Per l’anno scolastico 2026/27 si prevede la chiusura dell’istituto e lo smembramento degli indirizzi di studio, destinati ad altre scuole.  Alla protesta, però, si affianca anche una proposta alternativa. La comunità scolastica chiede infatti a Provincia e Regione di valutare un accorpamento strategico con l’Istituto Nautico “Giovanni XXIII”, dando vita a un Polo del Turismo Itinerante e del Mare.

Della protesta a difesa del Santa Caterina Amendola si occupa oggi anche il Mattino di Salerno. Con il collega Gianluca Sollazzo abbiamo parlato della questione ma anche dei dati riferiti agli sbocchi occupazionali che offrono molti istituti tecnici di Salerno e provincia.
Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

