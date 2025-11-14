Scuola, altri 10 mln di euro dal Ministero per 96 scuole del Salernitano. Il punto con Il Mattino di Salerno

14/11/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Altri fondi pari a 10 milioni di euro in arrivo per le scuole salernitane per combattere dispersione e diseguaglianze. Parte la Fase due di Agenda Sud, il nuovo intervento della Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza che coinvolge 96 scuole del Salernitano, con finanziamenti fino a 100mila euro ciascuno. È un capitolo decisivo della strategia nazionale voluta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che punta a consolidare i progressi avviati con la prima fase e a rafforzare la lotta all’abbandono scolastico nelle aree più fragili del Mezzogiorno.

Gli interventi sono mirati e concreti: le scuole potranno acquistare attrezzature, beni e servizi per migliorare il decoro e la funzionalità degli edifici, rinnovare spazi didattici e laboratori, realizzare attività di recupero e tutoraggio personalizzato. 

Accanto ai finanziamenti, arrivano i risultati: l’efficacia delle politiche messe in campo dal Ministero è certificata dai numeri. Nel solo 2025, il sistema scolastico salernitano ha recuperato 1.075 ragazzi all’evasione scolastica, pari a 90 studenti al mese riportati regolarmente in classe grazie a un lavoro di rete tra dirigenti, servizi sociali e Comuni. In Campania gli studenti salvati dalla strada salgono a 8 mila, un valore che rafforza la regione come modello nazionale. Non solo: la curva della dispersione continua a scendere. Ne abbiamo parlato in diretta questa mattina con il collega Gianluca Sollazzo del Mattino di Salerno.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su altri fondi per scuole
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

