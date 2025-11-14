Scuola, altri 10 mln di euro dal Ministero per 96 scuole del Salernitano. Il punto con Il Mattino di Salerno

Altri fondi pari a 10 milioni di euro in arrivo per le scuole salernitane per combattere dispersione e diseguaglianze. Parte la Fase due di Agenda Sud, il nuovo intervento della Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza che coinvolge 96 scuole del Salernitano, con finanziamenti fino a 100mila euro ciascuno. È un capitolo decisivo della strategia nazionale voluta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che punta a consolidare i progressi avviati con la prima fase e a rafforzare la lotta all’abbandono scolastico nelle aree più fragili del Mezzogiorno.
Gli interventi sono mirati e concreti: le scuole potranno acquistare attrezzature, beni e servizi per migliorare il decoro e la funzionalità degli edifici, rinnovare spazi didattici e laboratori, realizzare attività di recupero e tutoraggio personalizzato.
Accanto ai finanziamenti, arrivano i risultati: l’efficacia delle politiche messe in campo dal Ministero è certificata dai numeri. Nel solo 2025, il sistema scolastico salernitano ha recuperato 1.075 ragazzi all’evasione scolastica, pari a 90 studenti al mese riportati regolarmente in classe grazie a un lavoro di rete tra dirigenti, servizi sociali e Comuni. In Campania gli studenti salvati dalla strada salgono a 8 mila, un valore che rafforza la regione come modello nazionale. Non solo: la curva della dispersione continua a scendere. Ne abbiamo parlato in diretta questa mattina con il collega Gianluca Sollazzo del Mattino di Salerno.
Gianluca Sollazzo su altri fondi per scuole
