Scosse in Campania, una riflessione con il prof Carlo Doglioni (Società Geologica Italiana) già Presidente INGV

26/10/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Nessun ferito è stato registrato dopo le tre scosse di terremoto che, ieri sera, hanno fatto tremare l’Irpinia: la più forte, di magnitudo 4 alle 21.49 in località Montefredane, ad una profondità di 14 km.

Alle 21,59 una seconda scossa di magnitudo 2 con epicentro a Prata di Principato Ultra a una profondità di 19 chilometri e alle 22,08 la terza di magnitudo 2,4 a Montefredane, a una profondità di 11 chilometri. Altre due scosse erano state già avvertite venerdì alle 13 con epicentro a Grottolella e ieri alle 10.00 a Montefredane. In Irpinia è ancora vivo il ricordo del devastante sisma del 1980 del quale il 23 novembre ricorre il 45esimo anniversario. 

Le scosse sono state avvertite anche nel Salernitano.

A Radio Alfa una riflessione con il geologo professore Carlo Doglioni della Società Geologica Italiana, tra i massimi esperti, già Presidente dell’INGV e della stessa Società Geologica Italiana, nonché Presidente della Classe di Scienze Fisiche dell’Accademia dei Lincei e Vicepresidente della stessa Accademia

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

