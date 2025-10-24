Scossa di terremoto con epicentro Avellino, avvertita a Salerno e a nord della provincia

Una scossa di terremoto è stata avvertita in maniera netta nell’area a nord di Salerno.
La scossa, con epicentro in provincia di Avellino, con una magnitudo tra 3.4 e 3.9, è stata avvertita nettamente a Salerno dove molti cittadini sono scesi in strada, nella Valle dell’Irno, nei picentini, e nell’agro nocerino sarnese.
Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco, che hanno immediatamente attivato i controlli di sicurezza su edifici pubblici e sensibili.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.