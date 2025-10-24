Scossa di terremoto con epicentro Avellino, avvertita a Salerno e a nord della provincia

24/10/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Una scossa di terremoto è stata avvertita in maniera netta nell’area a nord di Salerno.

La scossa, con epicentro in provincia di Avellino, con una magnitudo tra 3.4 e 3.9, è stata avvertita nettamente a Salerno dove molti cittadini sono scesi in strada, nella Valle dell’Irno, nei picentini, e nell’agro nocerino sarnese.

Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco, che hanno immediatamente attivato i controlli di sicurezza su edifici pubblici e sensibili.

