Scopre il tradimento del marito e lo evira. Shock ad Angri

Ha scoperto di essere stata tradita dal marito e, mentre l’uomo dormiva, lo ha evirato.
E’ accaduto ad Angri, dove la donna 35enne ha compiuto il grave atto al culmine di una lite nata quando ha scoperto la relazione extraconiugale del marito 41enne. La coppia è originaria del Bangladesh.
Il sospetto è che l’uomo sia stato prima narcotizzato in quanto ha raccontato di aver avvertito una forte sonnolenza durante il pranzo. Poi, mentre dormiva, è stato evirato dalla 35enne che gli ha provocato un taglio netto ai genitali. Il 41enne è riuscito a chiedere aiuto ai vicini di casa, uscendo in strada, che hanno allertato il 118. E’ stato condotto in ospedale a Nocera Inferiore in condizioni gravi.
Immediato l’intervento dei Carabinieri, che hanno fermato la donna, arrestandola in flagranza di reato, accusata di tentato omicidio per le gravissime lesioni procurate.
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