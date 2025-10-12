Alla scoperta della “nepeta” con Giovanna Voria

12/10/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Nella puntata di oggi di Eccellenze Salernitane in Tavola, siamo andati alla scoperta della “nepeta” o erba gattaia, una piccola pianta perenne aromatica dai delicati fiori labiati.
Il suo nome si trova per la prima volta negli scritti di Gaio Plinio Secondo, scrittore e naturalista romano.
Ma come si usa in tavola? 

Ci ha raccontato tutto l’ambasciatrice della Dieta Mediterranea nel mondo, Giovanna Voria.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ascolta
la storia della nepeta
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento