Alla scoperta della “nepeta” con Giovanna Voria

Nella puntata di oggi di Eccellenze Salernitane in Tavola, siamo andati alla scoperta della “nepeta” o erba gattaia, una piccola pianta perenne aromatica dai delicati fiori labiati.
Il suo nome si trova per la prima volta negli scritti di Gaio Plinio Secondo, scrittore e naturalista romano.
Ma come si usa in tavola?
Ci ha raccontato tutto l’ambasciatrice della Dieta Mediterranea nel mondo, Giovanna Voria.
