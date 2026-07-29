Scoperta a Battipaglia casa per appuntamenti gestita da una donna cinese

Blitz della Polizia Locale di Battipaglia che in un locale, affittato come ufficio, nel rione di Sant’Anna, hanno scoperto una casa d’appuntamenti. L’indagine nasce dopo un esposto presentato dai cittadini esasperati dal continuo via vai di persone nell’edificio situato a pochi passi dalla nuova scuola Fiorentino.
Per alcuni giorni, gli agenti hanno controllato la zona, registrando un flusso ininterrotto di clienti di ogni età, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Una volta all’interno del locale, che aveva l’ingresso schermato e i vetri oscurati, gli agenti vi hanno trovato un soppalco adibito a zona notte, con lettini di fortuna, luci soffuse, biancheria intima e lingerie osé sparse ovunque. Vi era anche una donna di nazionalità cinese, priva di documenti e risultata irregolare sul territorio nazionale, che si prostituiva. La donna è stata accompagnata al Comando per gli atti di rito, sarà poi trasferita in un CPR. Il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo e il proprietario, tollerante, è stato denunciato.
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