Scontri tra ultras casertani e catanesi sulla A2, 30 indagati

Sono state chiuse le indagini relative agli scontri avvenuti in prossimità dell’area di servizio di San Mango Piemonte (Sa) sulla A2, nel pomeriggio dell’11 ottobre scorso tra gli ultras della Casertana e del Catania.
La Digos della questura di Salerno, con i colleghi di Caserta e Catania, nella giornata di ieri hanno depositato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e, per quanto concerne la posizione di due soggetti minorenni, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, una dettagliata informativa di reato riferita a trenta tifosi coinvolti nella maxi rissa finalizzata alla denuncia in stato di libertà. Le due tifoserie erano di ritorno, rispettivamente, da Picerno e da Giugliano in Campania.
Si incrociarono nel territorio salernitano tra aggressioni reciproche con l’uso anche di fumogeni, esplosivi, mazze ed altri oggetti. Bloccarono anche la circolazione stradale per diversi minuti in entrambi i sensi di marcia, sotto gli occhi atterriti di decine di automobilisti che tentavano riparo dietro le auto. Nei confronti degli indagati il Questore di Salerno ha avviato la procedura per l’adozione di altrettanti provvedimenti di Daspo.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.