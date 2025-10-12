Scontri tra le tifoserie di Casertana e Catania sulla A2 a San Mango Piemonte

Scontri tra tifoserie si sono verificati sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di San Mango Piemonte tra i sostenitori di Casertana e Catania.
I primi rientravano dalla trasferta di Picerno e procedevano in direzione nord, i secondi stavano tornando da Giugliano e viaggiavano nell’altra corsia.
Secondo le prime ricostruzioni, circa 100 persone hanno invaso le carreggiate, iniziando un fitto lancio di pietre e fumogeni. Disordini che hanno provocato il blocco della circolazione autostradale per diversi minuti.
All’arrivo delle forze dell’ordine però, i facinorosi – che viaggiavano a bordo di auto e pulmini – si erano già dileguati. Non si registrano feriti né danni ai mezzi.
La Questura di Salerno, con l’ausilio della Digos e delle Questure di Caserta e Catania, sta provando a ricostruire quanto accaduto, anche per appurare se si sia trattato di un incrocio casuale o di un appuntamento prestabilito tra le due tifoserie, ipotesi molto probabile.
