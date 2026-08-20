Scompare il senatore Michele Pinto, politico e avvocato galantuomo. Il ricordo dell’On. Tino Iannuzzi

Addio al Senatore Michele Pinto. Il ricordo dell’On. Tino Iannuzzi.
Oggi è venuto a mancare, Michele Pinto, figura di primo piano della politica salernitana e nazionale, avvocato e parlamentare della Democrazia Cristiana e poi del Partito Popolare Italiano. Aveva 95 anni ed era originario di Teggiano. Il Senatore Michele Pinto già Ministro della Repubblica e soprattutto eccellenza del mondo forense. Politico salernitano di grande spessore, ha trascorso la sua vita politica nelle file della Democrazia Cristiana e successivamente del Partito Popolare Italiano. Deputato e poi senatore, ha ricoperto l’incarico di Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dal 18 maggio 1996 al 21 ottobre 1998 nel primo governo Prodi. Da Presidente della commissione giustizia del Senato è stato promotore della Legge Pinto sull’equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l’irragionevole durata di un processo.
Abbiamo voluto tracciare un ricordo dell’uomo, del politico e dell’avvocato con Tino Iannuzzi. Avvocato amministrativista e cassazionista, Deputato per quattro legislature, vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera. Dirigente nazionale per le Infrastrutture della Margherita, primo segretario regionale in Campania del PD e componente della Direzione nazionale, oltre che prof. alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno e alla Scuola Superiore dell’Avvocatura, amico del Senatore Pinto.
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Iannuzzi su Pinto
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