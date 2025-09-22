Sciopero nazionale pro Gaza, disagi nei trasporti anche a Salerno. Presidio al porto commerciale

Stop della Metropolitana a Salerno oggi a causa dello sciopero nazionale indetto da alcune sigle sindacali che interesserà anche il Trasporto Pubblico Nazionale. Dalla mezzanotte alle 23.00 di oggi 22 settembre non saranno erogati molti servizi.
Lo sciopero coinvolge il settore pubblico e privato ed è stato proclamato dal sindacato Usb e altre sigle, per l’intera giornata a sostegno della missione umanitaria per il popolo palestinese.
Un corteo con presidio è in corso nei pressi del porto commerciale di Salerno. Anche i docenti dell’Università di Salerno aderiscono alla manifestazione pro Gaza per chiedere alle istituzioni accademiche di interrompere ogni collaborazione istituzionale con Israele, comprese le sue università. Oltre al comparto dei trasporti lo sciopero interessa, infatti, i settori scolastici, dell’istruzione e della ricerca.
