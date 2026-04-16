Sciopero nazionale della sanità privata. Il punto con Antonio Capezzuto, FP CGIL Salerno

Sciopero nazionale domani, venerdì 17 aprile, per le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata, delle RSA e dei centri di riabilitazione in tutta Italia.
La mobilitazione, proclamata dai sindacati di categoria, coinvolgerà circa 300mila professionisti tra infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici, medici e personale amministrativo, con una manifestazione prevista a Roma. Alla base della protesta, il mancato rinnovo dei contratti collettivi: quello della sanità privata è fermo da otto anni, mentre il contratto degli istituti socio-sanitari, che riguarda le RSA, non viene aggiornato da quattordici anni. I sindacati denunciano inoltre una forte disparità rispetto al settore pubblico, con stipendi mediamente inferiori anche di circa 500 euro al mese per figure con le stesse mansioni. Noi ne abbiamo parlato con Antonio Capezzuto, segretario generale della Funzione Pubblica CGIL di Salerno
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Capezzuto su sciopero
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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