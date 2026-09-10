Sciopero dei portuali a Salerno e Napoli sospeso, si attende l’incontro del 16 settembre. Il punto con il Mattino di Salerno

10/09/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

E’ stato sospeso lo sciopero annunciato dai sindacati, nei porti di Napoli e Salerno, per venerdì 11 e sabato 12 settembre. La decisione arriva in seguito alla convocazione, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, per affrontare la vertenza relativa alle risorse destinate alle Compagnie e ai soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro portuale temporaneo. “La sospensione dello sciopero – scrivono i sindacati – è una scelta di responsabilità e di apertura al confronto, ma non rappresenta una rinuncia alle nostre rivendicazioni”.

Il 16 settembre sarà un appuntamento decisivo per avere risposte concrete, certe e tempestive a tutela dell’occupazione e per la piena funzionalità del sistema portuale di Napoli e Salerno.  “Abbiamo scelto di sospendere lo sciopero – si legge nella nota – perchè riteniamo doveroso verificare fino in fondo la possibilità di trovare una soluzione attraverso il confronto”. Della vertenza abbiamo parlato con la collega Brigida Vicinanza, del Mattino di Salerno.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ascolta
Brigida Vicinanza su sciopero portuali
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento