Sciopero dei portuali a Salerno e Napoli sospeso, si attende l’incontro del 16 settembre. Il punto con il Mattino di Salerno

E’ stato sospeso lo sciopero annunciato dai sindacati, nei porti di Napoli e Salerno, per venerdì 11 e sabato 12 settembre. La decisione arriva in seguito alla convocazione, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, per affrontare la vertenza relativa alle risorse destinate alle Compagnie e ai soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro portuale temporaneo. “La sospensione dello sciopero – scrivono i sindacati – è una scelta di responsabilità e di apertura al confronto, ma non rappresenta una rinuncia alle nostre rivendicazioni”.
Il 16 settembre sarà un appuntamento decisivo per avere risposte concrete, certe e tempestive a tutela dell’occupazione e per la piena funzionalità del sistema portuale di Napoli e Salerno. “Abbiamo scelto di sospendere lo sciopero – si legge nella nota – perchè riteniamo doveroso verificare fino in fondo la possibilità di trovare una soluzione attraverso il confronto”. Della vertenza abbiamo parlato con la collega Brigida Vicinanza, del Mattino di Salerno.
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Brigida Vicinanza su sciopero portuali
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