Sciopero dei lavoratori portuali Usb, domani 7 maggio. Il punto con il coordinatore nazionale dell’USB Trasporti, Marco Sansone

06/05/2026 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

I lavoratori portuali aderenti all’Usb tornano a scioperare domani, 7 maggio.

Delegazioni provenienti dai principali porti italiani saranno in presidio davanti al ministero del Lavoro a Roma, per chiedere che il lavoro portuale venga riconosciuto come attività usurante ai fini pensionistici.  Una richiesta che nasce direttamente dalle banchine e dai piazzali, condivisa anche da altri settori, come quello ferroviario, e che si scontra ancora una volta con il solito ritornello della mancanza di risorse. Ne abbiamo parlato con il coordinatore nazionale dell’USB Trasporti, Marco Sansone
Ascolta
Sansone su sciopero portuali
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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