Sciopero dei lavoratori portuali Usb, domani 7 maggio. Il punto con il coordinatore nazionale dell’USB Trasporti, Marco Sansone

I lavoratori portuali aderenti all’Usb tornano a scioperare domani, 7 maggio.
Delegazioni provenienti dai principali porti italiani saranno in presidio davanti al ministero del Lavoro a Roma, per chiedere che il lavoro portuale venga riconosciuto come attività usurante ai fini pensionistici. Una richiesta che nasce direttamente dalle banchine e dai piazzali, condivisa anche da altri settori, come quello ferroviario, e che si scontra ancora una volta con il solito ritornello della mancanza di risorse. Ne abbiamo parlato con il coordinatore nazionale dell’USB Trasporti, Marco Sansone
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Sansone su sciopero portuali
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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