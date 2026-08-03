Sciame sismico a Napoli, in prima linea la Protezione Civile Sassano – Gruppo Lucano

La Protezione Civile Sassano – Gruppo Lucano è intervenuta a Napoli per prestare assistenza alla popolazione dopo lo sciame sismico che ha interessato il capoluogo campano venerdì sera.
L’attivazione è arrivata dalla Sala Operativa Regionale Unificata della Campania e la squadra è partita sabato pomeriggio raggiungendo l’area di accoglienza allestita in via Terracina. I volontari hanno operato insieme alle altre squadre di Protezione Civile provenienti da tutta la regione, garantendo supporto ai cittadini.
La presidente Margherita Marra ha sottolineato l’importanza della rapidità di intervento e del lavoro di squadra, ringraziando i volontari per la professionalità e la disponibilità dimostrate.
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