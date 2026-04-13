Scia luminosa solca il cielo di Campania e Puglia. Per gli esperti è un “residuo spaziale”, il parere del professore Bozza

Suggestivo spettacolo luminoso all’alba di oggi.
Intorno alle 5:20, decine di persone hanno visto una scia luminosa attraversare il cielo tra la Campania e la Puglia.
L’oggetto, accompagnato da bagliori, è rimasto nettamente visibile per diversi secondi.
In un primo momento si è parlato di n bolide o un meteorite ma gli esperti tendono ad escluderlo a causa della bassa velocità. Potrebbe dunque trattarsi di un pezzo di un satelline non più funzionante o di resti di un razzo utilizzato per inviare sonde spaziali.
Ne abbiamo parlato con un esperto, il professore Valerio Bozza, responsabile dell’Osservatorio Astronomico UNISA, nato nell’ambito del gruppo di ricerca in Astrofisica nel Dipartimento di Fisica “E.R. Caianiello” dell’Ateneo.
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scia luminosa in cielo
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