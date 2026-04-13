Scia luminosa solca il cielo di Campania e Puglia. Per gli esperti è un “residuo spaziale”, il parere del professore Bozza

13/04/2026 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
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Suggestivo spettacolo luminoso all’alba di oggi.
Intorno alle 5:20, decine di persone hanno visto una scia luminosa attraversare il cielo tra la Campania e la Puglia.

L’oggetto, accompagnato da bagliori, è rimasto nettamente visibile per diversi secondi.
In un primo momento si è parlato di n bolide o un meteorite ma gli esperti tendono ad escluderlo a causa della bassa velocità. Potrebbe dunque trattarsi di un pezzo di un satelline non più funzionante o di resti di un razzo utilizzato per inviare sonde spaziali. 

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Ne abbiamo parlato con un esperto, il professore Valerio Bozza, responsabile dell’Osservatorio Astronomico UNISA, nato nell’ambito del gruppo di ricerca in Astrofisica nel Dipartimento di Fisica “E.R. Caianiello” dell’Ateneo. 

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scia luminosa in cielo
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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