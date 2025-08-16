Scariche di fulmini a Palinuro, sei turisti feriti in modo non grave

Turisti feriti da scariche di fulmini a Palinuro.
È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, quando un improvviso temporale ha colpito la zona delle Saline, tratto molto frequentato del litorale cilentano.
Sei le persone rimaste coinvolte: due sono state trasportate in ambulanza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, mentre altre quattro si sono recate autonomamente al pronto soccorso per accertamenti.
Secondo quanto si apprende, i fulmini avrebbero colpito a poca distanza dalla riva, provocando lievi effetti da scarica elettrica su alcuni bagnanti. Nessuna delle persone coinvolte sarebbe in gravi condizioni, ma la paura è stata tanta.
