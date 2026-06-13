Scafati scende in piazza per l’ospedale Scarlato, annunciata manifestazione per il 19 giugno. Il punto con l’assessore Antonella Di Palma

E’ in programma venerdì 19 giugno una grande mobilitazione per l’Ospedale “Mauro Scarlato”, annunciata dal sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, con partenza alle 18:30 da Piazza Vittorio Veneto. A seguito di questo annuncio, la Direzione Sanitaria dell’Asl Salerno ha convocato un incontro dedicato alla discussione dell’Atto Aziendale per il 17 giugno alle 15:30 presso gli uffici Asl di Salerno. Il sindaco ha fatto sapere che sarà all’incontro ma la manifestazione resta confermata perché lo scopo è difendere il diritto alla salute dei cittadini di Scafati e di un vasto comprensorio che fa riferimento all’ospedale di Scafati.
Per cercare di comprendere la situazione della sanità nella città di Scafati è intervneuta in diretta la dottoessa Antonella Di Palma, assessore alla Sanità del Comune.
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Antonella Di Palma su manifestazione pro ospedale Scafati
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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