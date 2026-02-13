Scabbia al Ruggi. Maisto (Direttore di Presidio): “Ci sono focolai sul territorio, poi arrivati in ospedale. Siamo pronti a gestirli”

“Ci sono diversi focolai sul territorio e sono arrivati in ospedale. E’ una circostanza che, sappiamo, può capitare. Ma precisiamo che i tre pazienti contagiati, in tre reparti differenti, non si sono mai incrociati. Sono casi isolati arrivati in ospedale anche in momenti diversi.” Lo ha detto questa mattina a Radio Alfa, Antonella Maisto, Direttore di Presidio del Ruggi di Salerno, in riferimento agli otto casi di scabbia riscontrati all’ospedale Ruggi di Salerno.
In Cardiologia, il contagio è partito da un paziente arrivato dall’ospedale San Luca di Vallo della Lucania e che al momento del ricovero non presentava sintomi evidenti. Nello stesso reparto sono stati contagiati cinque tra infermieri e operatori socio-sanitari.
Altri casi potrebbero emergere, come ha confermato il Direttore, ma la situazione è completamente sotto controllo. Sono state immediatamente attivate tutte le misure di controllo e sorveglianza sanitaria previste dai protocolli epidemiologici. Sono state, inoltre, “attivate operazioni straordinarie di sanificazione profonda di tutti gli ambienti, delle superfici e degli arredi coinvolti”.
