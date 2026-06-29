Sbarcato a Salerno da immigrato nel 2022, ora si è diplomato. La bella storia raccontata da Gianluca Sollazzo ( Il Mattino)

Quattro anni fa scendeva dalla passerella della Ocean Viking al porto di Salerno con uno zaino sulle spalle e un futuro tutto da inventare. Nello stesso Paese che lo ha accolto, Konate Prince Cheick, 19 anni, ha raggiunto uno dei traguardi più importanti della sua nuova vita: il diploma di Maturità.
Il ragazzo arrivato dalla Costa d’Avorio il 1° agosto 2022, dopo il viaggio attraverso la Libia e la traversata del Mediterraneo, ha concluso con successo il percorso di Servizi commerciali all’Istituto superiore Giovanni XXIII di Salerno. Un risultato che, per lui, vale molto più di un titolo di studio. “La dedico a mia madre”, dice con gli occhi lucidi. Dall’altra parte del mare, in Costa d’Avorio, c’è ancora Rocki Konate. È lei la prima persona che Prince ha voluto chiamare dopo aver saputo di essere diplomato.
“Ha pianto di gioia. Tutti questi sacrifici sono anche per lei”. Quando arrivò a Salerno era solo. Aveva lasciato alle spalle la morte del padre, la separazione dalla madre e dalle tre sorelle, i mesi trascorsi nei campi in Libia e un viaggio in mare che sembrava non finire mai. Oggi quel ragazzo è diventato un giovane uomo che lavora, studia e contribuisce ogni mese al sostentamento della famiglia rimasta in Africa. Di questa bella storia di integrazione abbiamo parlato con l’autore dell’articolo su Il Mattino, Gianluca Sollazzo.
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Gianluca Sollazzo su storia integrazione a Salerno
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