Sassano, sicurezza stradale, appello ai cittadini per una maggiore responsabilità alla guida 

Per una viabilità più sicura servono infrastrutture ma serve soprattutto senso di responsabilità da parte degli automobilisti.
A dirlo è il Sindaco di Sassano, Domenico Rubino, che lancia un appello ai cittadini, dopo gli incidenti sulla strada provinciale che attraversa la frazione di Silla, che collega Sassano con i comuni di Monte San Giacomo, Teggiano, Padula e Sala Consilina.
Il Comune ha previsto l’installazione di dossi, la sistemazione della segnaletica e altri dispositivi per rallentare il traffico, ma gli interventi su strada provinciale necessitano dell’autorizzazione da parte della Provincia di Salerno, proprietaria delle strade. “Il nostro intervento è stato tempestivo, ma la sicurezza non dipende solo dalle infrastrutture. La responsabilità delle istituzioni è chiara, ma senza il contributo di ogni automobilista, senza il rispetto delle regole, non riusciremo mai a garantire una vera sicurezza sulle nostre strade”, ha ribadito Rubino.
Ieri Rubino ha incontrato il presidente del Comitato dei cittadini, Ottavio Romanelli, con il quale sono state approfondite le azioni in corso per migliorare la situazione viabilistica della zona. “Non basta – conclude Rubino – la segnaletica, non basta la manutenzione. Per una comunità più sicura, è indispensabile che tutti rispettino il codice della strada”.
