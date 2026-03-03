Sassano, inaugurato il micronido comunale 

E’ stato inaugurato oggi a Silla di Sassano il micronido comunale destinato a servire un’utenza di cinque comuni del comprensorio: Sassano, Sala Consilina, Monte San Giacomo, Padula e Teggiano.
La struttura, situata nel Polo Multifunzionale recentemente riqualificato, è stata interessata da interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza, con l’installazione di pannelli fotovoltaici, infissi ad alta tenuta, scale antincendio e rilevatori di fumo. Previsto anche un sistema di videosorveglianza.
Sono stati presentati anche i lavori di efficientamento energetico del plesso scolastico di Silla, finanziati nell’ambito del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR con il supporto del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e la riqualificazione funzionale dell’edificio polifunzionale per l’aumento dei posti disponibili, nell’ambito del PNRR, per circa 381mila euro.
Si tratta di due interventi distinti ma accomunati dall’obiettivo di rafforzare l’offerta educativa e i servizi pubblici del territorio, puntando su sostenibilità ambientale, sicurezza e qualità degli spazi destinati alle nuove generazioni.
