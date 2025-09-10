Sassano chiede una viabilità più sicura. Il punto con il Sindaco Domenico Rubino

Accorato appello alla cittadinanza di Sassano, da parte dell’amministrazione comunale, invitando gli automobilisti a riflettere sull’importanza di una cultura della sicurezza stradale.
L’appello giunge dopo una serie di gravi incidenti sulla strada provinciale che attraversa la frazione di Silla, un crocevia fondamentale nel Vallo di Diano, che collega Sassano con i comuni di Monte San Giacomo, Teggiano, Padula e Sala Consilina. La situazione della viabilità nella zona, già segnalata come critica, è infatti diventata insostenibile. Lo scorso 6 settembre, un tragico incidente ha causato la morte di una ragazza di 24 anni, aggiungendosi a un altro episodio che, dieci anni fa, costò la vita a quattro giovani sulla stessa strada. Il Comune ha previsto l’installazione di dossi, la sistemazione della segnaletica e altri dispositivi per rallentare il traffico, ma gli interventi su strada provinciale necessitano dell’autorizzazione da parte della Provincia di Salerno, proprietaria delle strade. Il punto con il Sindaco Domenico Rubino.
