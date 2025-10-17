Sarno, fondi dalla regione per lo spostamento della stazione ferroviaria 

Con un finanziamento di un milione 700 mila euro, la Regione Campania ha approvato il progetto per l’eliminazione del passaggio a livello di Via Roma e lo spostamento della stazione ferroviaria ex Circumvesuviana di Sarno.
Si tratta di un primo finanziamento destinato alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e della relazione geologica, propedeutici al successivo finanziamento dell’intera opera. L’obiettivo è migliorare la viabilità cittadina, eliminando ingorghi e lunghe code di veicoli che si formano ad ogni passaggio dei treni.
Il progetto regionale, oltre alla soppressione del passaggio a livello di Via Roma, prevede lo spostamento della stazione ferroviaria ex Circumvesuviana (oggi EAV) in un’area adiacente alla costruenda Cittadella scolastica, in località Porcola – Via Ticino.
L’intervento consentirà una migliore fruizione del trasporto pubblico da parte degli studenti e dei cittadini, grazie sia all’eliminazione del passaggio a livello sia alla realizzazione di una greenway collegata alla nuova stazione: un percorso ecologico, vietato al traffico veicolare e dedicato a pedoni e ciclisti.
È prevista inoltre la realizzazione della nuova sede della Polizia Municipale nell’area dell’attuale stazione ferroviaria ex Circumvesuviana. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Squillante.
