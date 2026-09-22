Sarno, fango e detriti in strada alla prima pioggia. Sirica: “Ci vuole manutenzione e prevenzione”

Fango, terra e detriti lungo la viabilità e nelle aree a margine della strada, con tracce di ruscellamento e accumuli di materiale. È la situazione documentata da alcune immagini scattate in località Foce, a Sarno, su cui il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Enrico Sirica, chiede un intervento della gestione commissariale del Comune.
La situazione potrebbe preoccupare in vista delle imminenti piogge. Si chiede quindi di intervenire subito. La richiesta arriva a poche settimane dal maltempo del 12 agosto, che aveva provocato allagamenti e smottamenti in città.
Sirica questa mattina è stato ospite in diretta
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fango a sarno
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