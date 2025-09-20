Sarno, donna ferita da un colpo di pistola esploso per errore

Sfiorata la tragedia ieri sera a Sarno, all’interno di un negozio di via Roma, dove una donna è rimasta ferita a seguito dell’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco, effettuati per errore dal figlio mentre puliva la pistola d’ordinanza. La donna è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e condotta in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.
Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato i necessari accertamenti per stabilire con certezza la dinamica e verificare la versione sull’esplosione accidentale dell’arma.
