Sarno, donna ferita da un colpo di pistola esploso per errore

20/09/2025 Cronaca Nessun commento
Sfiorata la tragedia ieri sera a Sarno, all’interno di un negozio di via Roma, dove una donna è rimasta ferita a seguito dell’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco, effettuati per errore dal figlio mentre puliva la pistola d’ordinanza. La donna è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e condotta in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato i necessari accertamenti per stabilire con certezza la dinamica e verificare la versione sull’esplosione accidentale dell’arma. 

