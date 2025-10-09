Sapri, il TAR salva il punto nascita dell’ospedale. Sospeso il provvedimento di chiusura  

09/10/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
E’ salvo il punto nascita dell’ospedale di Sapri, che era condannato alla chiusura dal Decreto Balduzzi che dispone la chiusura dei punti nascita che non rispondono ai requisiti stabiliti.

Il Tar Campania ha sospeso il provvedimento di chiusura, accogliendo il ricorso presentato da 15 comuni contro il provvedimento adottato dalla regione Campania. “Con Decreto Monocratico, il Tar Napoli, sez. I, ha accolto la richiesta dei Comuni del DS 71 di sospendere l’efficacia della deliberazione di Giunta regionale relativa alla chiusura del punto nascita presso l’Ospedale di Sapri” si legge nel dispositivo. 

Un grande plauso giunge dal Comitato dei Sindaci agli avvocati Mariarosaria Mazzacano, Marcello Feola, Gaetano Giordano e Lorenzo Lentini che, nel frattempo, sono già al lavoro per notificare il provvedimento all’Asl Salerno e richiedere l’immediata riattivazione del Punto Nascita. L’udienza camerale è stata fissata per il prossimo 5 novembre.

La sospensione della chiusura garantisce la continuità di un servizio vitale per l’intero comprensorio del basso Cilento, consentendo alle future madri di partorire in sicurezza vicino alle loro residenze e scongiurando i gravi disagi e pericoli legati a lunghi e rischiosi trasferimenti in altre strutture.

Soddisfazione è stata espressa da Domenico Vrenna, presidente dell’assemblea provinciale della FP CGIL, intervenuto in diretta a Radio Alfa.

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

