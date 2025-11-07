Sapri, il Punto nascita dell’ospedale resta aperto, il TAR sospende la chiusura fino a maggio

Per ora il Punto Nascite dell’Ospedale dell’Immacolata di Sapri è salvo. Il TAR Campania, ha accolto il ricorso presentato da una dozzina di comuni del distretto sanitario 71 Sapri–Camerota contro la delibera della Regione Campania dello scorso giugno, che aveva sancito la chiusura del reparto.
L’udienza cautelare ha dato ragione ai comuni, consentendo al servizio di proseguire le attività almeno fino al 27 maggio 2026, data in cui il tribunale amministrativo si esprimerà nel merito della vicenda.
Una decisione accolta con soddisfazione dagli amministratori locali e dalle comunità del Golfo di Policastro, che da mesi chiedono il mantenimento di un presidio sanitario considerato fondamentale per il territorio.
Per il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, “è una vittoria della ragione e della giustizia. Abbiamo difeso con determinazione il diritto delle famiglie del nostro territorio alla sicurezza sanitaria. Continueremo a vigilare affinché la sospensione disposta dal TAR si traduca in una definitiva salvaguardia del Punto Nascita di Sapri”.
Soddisfazione è stata espressa da Domenico Vrenna, presidente dell’assemblea provinciale della FP CGIL, intervenuto in diretta a Radio Alfa.
