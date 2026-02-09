Sapri, cassonetti intelligenti che si aprono tramite codice fiscale inaugurati questa mattina

09/02/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Sono stati inaugurati questa mattina a Sapri i nuovi cassonetti intelligenti, attivi tramite codice fiscale per le utenze domestiche e i residenti del Comune. Quattro le postazioni installate sul territorio comunale per il conferimento di vetro, organico, plastica e metalli, carta e cartone e piccoli elettrodomestici. I cassonetti sono stati azionati dal sindaco Antonio Gentile. La presentazione è avvenuta nel corso di una conferenza stampa alla presenza del RUP Alberto Corciaro e del responsabile legale della General Enterprise, azienda che gestisce il servizio di raccolta rifiuti in città.

Sentiamo il sindaco di Sapri, Gentile e il componente di legambiente nazionale, Buonomo

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia Mutuo Casa

Ascolta
cassonetti intelligenti
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Vito Sansone

Classe 1979, inizio la mia avventura nel giornalismo quando non ho ancora compiuto 18 anni, nel 1996, grazie ad una serie di articoli per il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno. Giornalista pubblicista da giugno 2003, la collaborazione con Radio Alfa inizia a maggio 2010 e da allora sono la voce dal Golfo di Policastro e dai comuni dell’entroterra del Bussento.

Notizie correlate

Lascia un Commento