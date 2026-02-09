Sapri, cassonetti intelligenti che si aprono tramite codice fiscale inaugurati questa mattina

Sono stati inaugurati questa mattina a Sapri i nuovi cassonetti intelligenti, attivi tramite codice fiscale per le utenze domestiche e i residenti del Comune. Quattro le postazioni installate sul territorio comunale per il conferimento di vetro, organico, plastica e metalli, carta e cartone e piccoli elettrodomestici. I cassonetti sono stati azionati dal sindaco Antonio Gentile. La presentazione è avvenuta nel corso di una conferenza stampa alla presenza del RUP Alberto Corciaro e del responsabile legale della General Enterprise, azienda che gestisce il servizio di raccolta rifiuti in città.
Sentiamo il sindaco di Sapri, Gentile e il componente di legambiente nazionale, Buonomo
