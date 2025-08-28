Sanza, al via i lavori per la realizzazione della casa di comunità

28/08/2025 Cronaca

Al via i lavori a Sanza per la realizzazione di una casa di comunità.

La struttura sanitaria, prevista dal Pnrr, fungerà da primo accesso e da presidio sanitario di riferimento per i cittadini nell’ambito della cosiddetta “assistenza di prossimità”. 

L’intervento si concluderà nella primavera del 2026, quando la casa di comunità verrà ufficialmente inaugurata. 

Per noi, sul posto, c’era Lorenzo Peluso, insieme al sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, e a Mario Guerriero dell’Asl Salerno. 

A Sanza via i lavori per la casa di comunità
