Sant’Egidio del Monte Albino, masso cade su un’auto sulla Sp2, tre feriti lievi

Dopo il masso caduto sulla Strada Provinciale 2, sul Valico di Chiunzi, ieri sera, senza provocare danni, un altro grosso masso si è staccato oggi dalla parete rocciosa precipitando su un’auto che espletava il servizio di NCC con a bordo l’autista e due turisti inglesi.
È accaduto a Sant’Egidio del Monte Albino, come riporta il sito “Il Vescovado”. Il masso ha colpito l’auto che viaggiava verso Maiori. sfiorando i tre occupanti che sono stati poi soccorsi e portati in ospedale per accertamenti.
Saranno necessari sopralluoghi tecnici per valutare la stabilità del costone roccioso, individuare il punto di distacco e decidere eventuali interventi.
