Sant’Egidio del Monte Albino, masso cade su un’auto sulla Sp2, tre feriti lievi

12/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Dopo il masso caduto sulla Strada Provinciale 2, sul Valico di Chiunzi, ieri sera, senza provocare danni, un altro grosso masso si è staccato oggi dalla parete rocciosa precipitando su un’auto che espletava il servizio di NCC con a bordo l’autista e due turisti inglesi.

È accaduto a Sant’Egidio del Monte Albino, come riporta il sito “Il Vescovado”. Il masso ha colpito l’auto che viaggiava verso Maiori. sfiorando i tre occupanti che sono stati poi soccorsi e portati in ospedale per accertamenti.

Saranno necessari sopralluoghi tecnici per valutare la stabilità del costone roccioso, individuare il punto di distacco e decidere eventuali interventi.

