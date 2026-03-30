Sant’Egidio del Monte Albino, inaugurata la struttura polivalente

Inaugurata a Sant’Egidio del Monte Albino la nuova struttura polivalente, un’opera attesa da anni, ora consegnata alla comunità.
Una struttura moderna, sicura e pienamente accessibile, pensata per accogliere giovani, famiglie e realtà associative che qui potranno allenarsi, incontrarsi e costruire relazioni positive. Presenti numerose associazioni sportive, alle quali è stata consegnata una targa di riconoscimento per l’impegno nella crescita sociale, educativa e nell’avvicinamento dei giovani allo sport.
La struttura sarà intitolata ad Antonio Attianese, militare di Sant’Egidio del Monte Albino scomparso il 24 giugno 2017, che ha trasformato la propria sofferenza in una straordinaria battaglia civile per il riconoscimento dei diritti legati all’esposizione all’uranio impoverito.
Durante l’evento sono stati ricordati anche Franco Vitolo, storico responsabile CONI per il Comune, e Giuseppe Falcone, dirigente sportivo: due figure che hanno dedicato passione, competenza e cuore alla promozione dello sport e dei suoi valori più autentici.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.