Sant’Egidio del Monte Albino, inaugurata la struttura polivalente

30/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Inaugurata a Sant’Egidio del Monte Albino la nuova struttura polivalente, un’opera attesa da anni, ora consegnata alla comunità.

Una struttura moderna, sicura e pienamente accessibile, pensata per accogliere giovani, famiglie e realtà associative che qui potranno allenarsi, incontrarsi e costruire relazioni positive. Presenti numerose associazioni sportive, alle quali è stata consegnata una targa di riconoscimento per l’impegno nella crescita sociale, educativa e nell’avvicinamento dei giovani allo sport.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

La struttura sarà intitolata ad Antonio Attianese, militare di Sant’Egidio del Monte Albino scomparso il 24 giugno 2017, che ha trasformato la propria sofferenza in una straordinaria battaglia civile per il riconoscimento dei diritti legati all’esposizione all’uranio impoverito.

Durante l’evento sono stati ricordati anche Franco Vitolo, storico responsabile CONI per il Comune, e Giuseppe Falcone, dirigente sportivo: due figure che hanno dedicato passione, competenza e cuore alla promozione dello sport e dei suoi valori più autentici. 

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Notizie correlate

Lascia un Commento