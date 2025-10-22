Sant’Egidio del Monte Albino, in corso l’installazione di cestini smart e mini isole ecologiche 

È in corso a Sant’Egidio del Monte Albino l’intervento di installazione di alcune nuove attrezzature utili a modernizzare il servizio di raccolta dei rifiuti.
Si tratta di cestini smart e le mini isole ecologiche, strumenti di ultima generazione, di cui il comune si è dotato grazie ad un finanziamento PNRR di oltre 800 mila, ottenuto nell’ambito del piano per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
I cestini stradali smart consentono di raccogliere i rifiuti e di compattarli meccanicamente, riducendone il volume del 75%. In questo modo, aumenta il riciclo e si riduce drasticamente la necessità dello svuotamento. I cestini sono connessi alla rete ed alimentati da un pannello ad energia solare. Le mini isole ecologiche informatizzate consentono, invece, di integrare la raccolta porta a porta, raccogliendo dati sul conferimento e gli utenti abilitati al conferimento.
Il software gestionale consente la programmazione degli orari di apertura e chiusura dei box secondo lo specifico calendario di conferimento in vigore.
