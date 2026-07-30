Sant’Arsenio, presentato il nuovo servizio di Radiologia territoriale all’ospedale

Questa mattina, presso l’Ospedale “SS. Annunziata” di Sant’Arsenio, è stato presentato il nuovo servizio di Radiologia territoriale, destinato a supportare le attività dell’Ospedale di Comunità e della Casa della Comunità.
L’iniziativa rappresenta un passo significativo nel percorso di rafforzamento della rete sanitaria locale, con l’obiettivo di avvicinare i servizi diagnostici ai cittadini, ridurre i tempi di attesa e garantire prestazioni sempre più efficienti e integrate sul territorio.
Era presente il direttore generale della ASL Salerno, Gennaro Sosto
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