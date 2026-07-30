Sant’Arsenio, presentato il nuovo servizio di Radiologia territoriale all’ospedale

30/07/2026 Attualità, Cronaca Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Questa mattina, presso l’Ospedale “SS. Annunziata” di Sant’Arsenio, è stato presentato il nuovo servizio di Radiologia territoriale, destinato a supportare le attività dell’Ospedale di Comunità e della Casa della Comunità.

L’iniziativa rappresenta un passo significativo nel percorso di rafforzamento della rete sanitaria locale, con l’obiettivo di avvicinare i servizi diagnostici ai cittadini, ridurre i tempi di attesa e garantire prestazioni sempre più efficienti e integrate sul territorio.

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Era presente il direttore generale della ASL Salerno, Gennaro Sosto 

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sosto
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AUTORE

Pasquale Sorrentino

Ho sempre sognato di fare il giornalista tanto che lo scrissi anche in un tema in terza elementare. Sono diventato giornalista nel 2004 grazie al "Corriere dell'Umbria". Successivamente ho lavorato per il "Corriere di Maremma" e nel 2010 sono tornato nella mia provincia di Salerno e ho scoperto il fantastico mondo della radio grazie a Radio Alfa per la quale racconto il Vallo di Diano.

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