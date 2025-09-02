Sant’Arsenio, mozione di sfiducia al vice sindaco da parte di otto consiglieri di maggioranza

Sette consiglieri di maggioranza di Sant’Arsenio hanno presentato al sindaco Donato Pica la mozione di sfiducia nei confronti del vice sindaco Andrea Vricella.
Solo due consiglieri di maggioranza, Mazzariello e Ippolito, non hanno firmato. Ricordiamo a Sant’Arsenio non c’è opposizione. Nella mozione di sfiducia si legge che Vricella non ha fatto mai squadra con i consiglieri di maggioranza.
“Il vice sindaco ha scelto sistematicamente di agire in autonomia e secondo logiche unilaterali, senza confronto e condivisione, ma addirittura esprimendosi pubblicamente e agendo in maniera contraria alla direzione del resto del gruppo”
