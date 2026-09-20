Sant’Arsenio, la Banca Monte Pruno venerdì presenta “Processi e Politica”, il nuovo libro di Carmelo Conte

Venerdì 25 settembre, alle 17, nella Sala Cultura Banca Monte Pruno, sarà presentato “Processi e Politica. Dopostoria di un conflitto tra poteri”, il nuovo libro dell’ex ministro e parlamentare Carmelo Conte, pubblicato da Baldini+Castoldi.
L’incontro, organizzato da Banca Monte Pruno e dal Circolo Banca Monte Pruno, sarà dedicato al rapporto tra politica, magistratura e poteri dello Stato, attraverso alcune delle principali vicende giudiziarie della storia repubblicana.
Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Aldo Rescinito, Presidente del Circolo Banca Monte Pruno, e Michele Albanese, Presidente della Banca Monte Pruno. Seguiranno gli interventi di Tommaso Pellegrino, già Deputato della Repubblica; Vincenzo Mattina, già Deputato della Repubblica ed Europarlamentare; e Camillo Catarozzo, Presidente BCC Campania Centro.
L’iniziativa sarà anche un’occasione per riflettere sugli effetti delle vicende giudiziarie sulla società e sulla vita delle persone, oltre che sul principio della separazione dei poteri e sulla presunzione di innocenza.
«Abbiamo voluto ospitare nella nostra Sala Cultura un confronto su un tema complesso e delicato – sottolinea il Presidente Michele Albanese – nella convinzione che una comunità cresca anche attraverso la conoscenza, il dialogo e la libertà delle idee. Una democrazia ha bisogno di una magistratura autonoma e indipendente, di una politica autorevole e responsabile e di un’informazione libera. Ma ha bisogno, nello stesso tempo, di equilibrio tra i poteri e di una tutela sempre attenta della dignità della persona. Un’indagine non è una condanna e la presunzione di innocenza rappresenta una conquista fondamentale della nostra civiltà giuridica».
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