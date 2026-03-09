Sant’Arsenio: la Banca Monte Pruno dona gli allestimenti del refettorio della scuola dell’infanzia

Stamane presso la Scuola dell’Infanzia a Sant’Arsenio si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna da parte della Banca Monte Pruno degli allestimenti per il refettorio scolastico.
Un’iniziativa fortemente voluta e richiesta all’istituto di credito cooperativo dall’Amministrazione Comunale, rappresentata nell’occasione dal Sindaco Donato Pica e da Annamaria Mazzariello, Consigliere Comunale delegata alla Pubblica Istruzione, Cultura, Turismo, Pari Opportunità.
Gli allestimenti garantiranno ai piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia di Sant’Arsenio di poter avere un refettorio con sedioline e tavoli nuovi nel pieno rispetto delle normative di sicurezza.
L’intervento di mutualità rientra tra le attività tipiche dell’istituto di credito cooperativo finalizzate a dare sostegno alle scuole operative sul territorio di competenza, confermando la forte attenzione della Banca Monte Pruno e la volontà di restituire, con costanza e partecipazione, ciò che il territorio riconosce quotidianamente.
Al taglio del nastro, oltre ai rappresentanti del Comune di Sant’Arsenio, erano presenti la Dirigente Scolastica Antonietta Cembalo e le insegnanti Rosanna Mastrangelo e Antonietta Romano.
Per la Banca, invece, sono intervenuti il Direttore Generale Cono Federico ed il Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea.
Soddisfatto il commento a margine del Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico: “Ogniqualvolta che riusciamo a completare questa tipologia di progetti con le Istituzioni Scolastiche del territorio si concretizza il nostro impegno di Banca locale a supporto della comunità. Lo scorso anno abbiamo realizzato un’azione similare alla Scuola di Polla ed oggi doniamo a Sant’Arsenio questi bellissimi allestimenti per la zona refettorio. Siamo molto soddisfatti perché il ruolo di una Banca come la nostra è anche questo, dare supporto ad Istituzioni del territorio con interventi tangibili e di valore. Lo facciamo da sempre e proseguiremo nel nostro percorso, con la consapevolezza che, oltre all’accompagnamento finanziario dei nostri clienti, bisogna restituire, mettendoci anche il cuore, e farlo a favore dei piccoli alunni delle Scuole rappresenta qualcosa di straordinario”.
