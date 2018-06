Sant’Arsenio, accordo per l’uso turistico del Borgo Serrone

Il Comune di Sant’Arsenio e Confcooperative Federabitazione Campania hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per lo sviluppo e l’utilizzo in chiave turistica del Borgo Serrone.

Oggetto dell’accordo è la ricerca di finanziamenti per housing sociale, azioni di informazione sull’ospitalità del Borgo Serrone e corsi di formazione per figure specializzate nell’ambito dell’offerta turistica.

C’è l’adesione alla Rete Mondiale degli Ostelli della Gioventù.

Si tratta di “u n accordo corposo” sostiene il sindaco Donato Pica “che si propone la ricerca di finanziamenti in tutte le sedi competenti per la realizzazione di iniziative di housing sociale. Ed in tal senso siamo già ai primi passi con la Regione Campania”.