Sant’Antonio Abate, l’antica tradizione tra sacro e profano

18/01/2026 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
In Campania, la tradizione di Sant’Antonio Abate è fortemente sentita e radicata.
Ufficialmente il giorno di “Sant’Antuono” è il 17 gennaio ma sono diverse le iniziative che si svolgono giorni prima e giorni dopo.

Anche eventi sono legati al mondo conragino e rurale con falò propiziatori (per bruciare l’inverno”, la benedizione degli animali e riti tra il sacro e il profano.

Non possono mancare le tradizioni gastronomiche.

Ce le ha raccontate lo scrittore e giornalista enogastronomico Alfonso Sarno

Ascolta
tradizioni di sant’antonio
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

