Sant’Antonio Abate, l’antica tradizione tra sacro e profano

In Campania, la tradizione di Sant’Antonio Abate è fortemente sentita e radicata.
Ufficialmente il giorno di “Sant’Antuono” è il 17 gennaio ma sono diverse le iniziative che si svolgono giorni prima e giorni dopo.
Anche eventi sono legati al mondo conragino e rurale con falò propiziatori (per bruciare l’inverno”, la benedizione degli animali e riti tra il sacro e il profano.
Non possono mancare le tradizioni gastronomiche.
Ce le ha raccontate lo scrittore e giornalista enogastronomico Alfonso Sarno
Ascolta
tradizioni di sant’antonio
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.